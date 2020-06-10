15 Сентября 2020
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Происшествия Свердловская область
Синара, Детская больница без боли, импланты, лечение, операции (2019) | Фото: Накануне.RU

Горздрав Екатеринбурга о пострадавшей в ДТП девочке: "Ее консультировали лучшие врачи, но прогнозов никто не дает"

В управлении здравоохранения администрации Екатеринбурга прокомментировали ситуацию с девочкой, серьезно пострадавшей в ДТП на улице Стачек.

Ранее сообщалось, что она продолжает находиться в очень тяжелом состоянии в больнице. Как написала мать девочки депутату городской думы Алексею Вихареву, ребенок нуждается в хороших специалистах для реабилитации. В частности, нужен нейрохирург.

"Врачи говорят, что она никогда не будет сидеть, ходить и говорить. Она просто лежит и смотрит. Врачи поставили крест на моем ребенке. Говорят, что это очень сильные повреждения. Надо начинать реабилитацию, но из-за коронавируса нас никто не берет и не могут взять", - пишет отчаявшаяся женщина.

Депутат Вихарев обратился к мэру Екатеринбурга Александру Высокинскому с просьбой закрепить за пострадавшей лучших врачей.

Обращение депутата Алексея Вихарева к мэру Высокинскому насчет лечения девушки, пострадавшей в ДТП на Эльмаше(2020)|Фото: Накануне.RU

Как сообщили Накануне.RU в городском управлении здравоохранения, сейчас девочка находится в паллиативном отделении областной детской клинической больницы №1. По данным медиков, после ДТП она была в очень тяжелом состоянии, поступила в коме и у нее серьезная черепно-мозговая травма.

"До этого она проходила лечение в ДГКБ №9 в отделении реанимации и неврологии. Ее консультировали самые лучшие врачи, но никто положительного прогноза не дает", - рассказали в горздраве, добавив, что мать ребенка сильно переживает и находится в повышенном психоэмоциональном состоянии.

ДТП с одним погибшим, о котором идет речь, случилось еще в декабре 2019 года. Сообщалось, что уголовное дело по факту аварии не возбуждено до сих пор.

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Горздрав Екатеринбурга о пострадавшей в ДТП девочке: "Ее консультировали лучшие врачи, но прогнозов никто не дает"

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Теги: горздрав, девочка, врачи, Екатеринбург



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