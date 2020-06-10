Москве понадобится около двух месяцев для полного выхода из ограничений – Собянин

В течение двух месяцев Москва сможет перейти к нормальному режиму, если позволит ситуация, заявил мэр города Сергей Собянин.

Вход в эпидемиологическую ситуацию был гораздо короче, отметил градоначальник на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.

По словам Собянина, полностью остановить распространение коронавируса невозможно, но возможно поэтапно переходить к нормальной жизни, передает ТАСС.

Напомним, с 9 июня в мегаполисе отменили самоизоляцию и пропускной режим. Вместе с ними отменяется и график прогулок. Возобновили работу парикмахерские, ветклиники, отменяется ограничение на работу каршеринга, могут начать работу научные институты. Театры могут начать репетиции. Можно будет посещать кладбища.