15 Сентября 2020
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Общество Приволжский ФО Пермский край
Пермская краевая клиническая больница, скорая помощь, реанимация (2016) | Фото: Накануне.RU

Пропавший в Прикамье десятилетний мальчик после спасения попал в реанимацию с истощением

Десятилетний мальчик из Гайнского района Прикамья, который трое суток бродил по тайге, до сих пор находится под наблюдением врачей, сообщает Mash.

По данным telegram-канала, ребенок попал в реанимацию с сильным истощением и обезвоживанием. В минздраве Пермского края отказались сообщить корреспонденту Накануне.RU, о том, как чувствует себя мальчик сейчас - его мама запретила разглашать информацию.

Напомним,10-летний житель поселка Лель Гайнского района пропал в ночь с 3 на 4 июня. Он на велосипеде поехал к реке с двумя несовершеннолетними приятелями. С берега реки дети отправились домой разными путями: двое пошли пешком, а 10-летний мальчик поехал на велосипеде, выбрал не ту дорожку и заблудился. У велосипеда слетела цепь, школьник бросил его и пошел пешком. За трое суток он прошел 50 километров. Ночью укрывался мхом, пил из реки и ручейков и ничего не ел. Его искусали комары и клещи, лицо обгорело на солнце. 6 июня мальчик вышел к поселку Верхние Бурды, где его подобрал местный рабочий.

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Пропавший в Прикамье десятилетний мальчик после спасения попал в реанимацию с истощением

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Теги: мальчик, поиски, пермский край



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