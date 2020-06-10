Пропавший в Прикамье десятилетний мальчик после спасения попал в реанимацию с истощением

Десятилетний мальчик из Гайнского района Прикамья, который трое суток бродил по тайге, до сих пор находится под наблюдением врачей, сообщает Mash.

По данным telegram-канала, ребенок попал в реанимацию с сильным истощением и обезвоживанием. В минздраве Пермского края отказались сообщить корреспонденту Накануне.RU, о том, как чувствует себя мальчик сейчас - его мама запретила разглашать информацию.

Напомним,10-летний житель поселка Лель Гайнского района пропал в ночь с 3 на 4 июня. Он на велосипеде поехал к реке с двумя несовершеннолетними приятелями. С берега реки дети отправились домой разными путями: двое пошли пешком, а 10-летний мальчик поехал на велосипеде, выбрал не ту дорожку и заблудился. У велосипеда слетела цепь, школьник бросил его и пошел пешком. За трое суток он прошел 50 километров. Ночью укрывался мхом, пил из реки и ручейков и ничего не ел. Его искусали комары и клещи, лицо обгорело на солнце. 6 июня мальчик вышел к поселку Верхние Бурды, где его подобрал местный рабочий.