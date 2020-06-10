"Нагишом изгалялись над трудовым Екатеринбургом!" Коммунисты требуют наказать людей, катавшихся в передвижном бассейне

Партия Коммунисты России направила в Следственный комитет и прокуратуру Свердловской области заявление с требованием привлечь к ответственности группу людей, проехавшую по улицам уральской столицы в передвижном бассейне. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе ЦК партии.

По словам главы исполкома Сергея Малинковича, молодые люди своим поступком грубо нарушили все противоэпидемиологические нормы: залили всю трассу водой, которая, возможно, содержит в себе коронавирус, а также перезаражали друг друга, водителя и оператора.

"Самое главное, они оскорбили общественную нравственность, оскорбили весь город, борющийся с эпидемией! Что они празднуют? Погибают люди, погибают медики. Да, все мы хотим поскорее выйти из этого трагического периода в жизни человечества. Но это не значит, что можно так разнузданно себя вести! Вероятно, они были под воздействием наркотических средств!"

По словам Сергея Малинковича, вместо того, чтобы освежиться "как нормальные люди" за городом, участники происшествия "нагишом изгалялись над трудовым Екатеринбургом!". Нельзя оставить без внимания и то, что люди нарушили правила дорожного движения.

"Только что пьяный подонок Ефремов в Москве в пьяном виде устроил аварию, убил человека. Их отделяет от этого один шаг!" - считает Малинкович.- Должны быть возбуждены уголовные дела за грубое нарушение правил дорожного движения, за хулиганство, за оскорбление общественной нравственности и должны быть выписаны штрафы за нарушение карантинных норм. Их необходимо найти и примерно наказать!"

Глава исполкома также отметил, что в советский период подобные вещи были невозможны.