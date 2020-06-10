15 Сентября 2020
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(2020) | Фото: Транснефть - Сибирь

АО "Транснефть – Сибирь" собрало более 2000 кубометров нефтепродуктов в ходе ликвидации разлива топлива в Красноярском крае

АО "Транснефть – Сибирь" оказывает активное содействие в ликвидации аварии с разливом дизельного топлива в Красноярском крае. В течение последних суток специалисты оперативно направленных на место происшествия аварийных бригад собрали 1300 куб.м нефтепродуктов. Общий объем собранного дизельного топлива составил более 2000 куб.м.

В настоящее время на месте ликвидации последствий техногенной аварии работают 76 специалистов нештатного аварийно-спасательного формирования предприятия и спецтехника АО "Транснефть – Сибирь". Пять бригад сформированы из сотрудников Нижневартовского, Сургутского, Нефтеюганского, Тобольского управлений магистральных нефтепроводов. Доставка людей и техники осуществлялась вертолетами из пос. Тазовский (ЯНАО).

(2020)|Фото: Транснефть - Сибирь

Предварительно на место ликвидации последствий аварии прибыли генеральный директор АО "Транснефть — Сибирь" Виктор Бронников и главный инженер предприятия Юрий Малов с целью проведения рекогносцировки и определения объема необходимого оборудования и техники.

(2020)|Фото: Транснефть - Сибирь

За АО "Транснефть – Сибирь" закреплен участок загрязненной нефтепродуктами зоны на р. Амбарная. Сбор дизтоплива с водной поверхности ведется с помощью семи нефтесборщиков барабанного, порогового и швабрового типа с закачкой в емкости временного хранения нефти общим количеством 23 шт. Для предотвращения дальнейшего распространения разлившегося топлива специалистами АО "Транснефть – Сибирь" было установлено девять каскадов боновых заграждений общей протяженностью 520 метров.

(2020)|Фото: Транснефть - Сибирь

Проживание персонала организовано в палатках, оснащенных тепловыми пушками, обеспечены оперативная связь, питание.

По результатам обследования территории и определения объемов работ общая численность группировки персонала АО "Транснефть – Сибирь" для проведения аварийных работ составит 90 человек.

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АО "Транснефть – Сибирь" собрало более 2000 кубометров нефтепродуктов в ходе ликвидации разлива топлива в Красноярском крае

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Теги: Транснефть - Сибирь, разлив нефтепродуктов



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