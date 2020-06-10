Путин похвалил "айтишника" Грефа и предложил "отсекать архаичные препоны"

Владимир Путин проводит встречу с представителями IT-индустрии.

"В сфере информационных технологий занято более 1 млн специалистов, действуют более 60 тыс. компаний. Отечественные компании предлагают решения, которые конкурентоспособны в условиях глобального рынка. Особенно проявилась роль отрасли во время эпидемии", - начал президент.

Он поблагодарил бизнес отрасли за работу во время эпидемии, а также отметил, что "те компании, которые пошли навстречу растущему спросу, предоставили бесплатные услуги – выиграли".

"Жизнь показала, насколько важно быстро и смело использовать технологии цифровизации. Надо подхватить эти тенденции", - сказал Путин и похвалил Германа Грефа и Сбербанк за развитие IT-технологий, мол, банк стал "одним из главных участников рынка информационных технологий".

"Нужно отсекать архаичные препоны, учитывать защиту прав, свобод граждан, не упустить трудности, с которыми столкнулась отрасль.

В первую очередь – снижение реального сектора на инновации. У многих предприятий просто не будет хватать ресурсом. Обращаюсь к правительству и регионам: надо поддержать спрос на продукцию IT-компаний. Мы примерно то же самое делаем по другим отраслям.

Нельзя "хватать и не пущать" – надо воплощать в России стимулы для развития компаний, привлекать молодежь (в том числе из других стран)", - заключил президент.