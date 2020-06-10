15 Сентября 2020
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Происшествия Свердловская область
подозреваемый задержанный наручники Серов (2017) | Фото: В.Н. Горелых

Суд оставил под арестом организатора похищения арбитражного управляющего в Екатеринбурге

Свердловский областной суд оставил под стражей Алексея Маркова-Боброва. Его обвиняют в организации похищения арбитражного управляющего Владимира Яшина.

Ранее Ленинский районный суд Екатеринбурга продлил арест Маркова-Боброва до 4 сентября этого года включительно. Однако это постановление было обжаловано в апелляционной инстанции.

По итогам рассмотрения Свердловский областной суд признал акт законным и обоснованным. Как сообщили Накануне.RU в облсуде, в удовлетворении жалобы защиты было отказано.

Напомним, в конце 2019 года Яшин пропал без вести, а вскоре был обнаружен его труп с признаками насильственной смерти. По подозрению в похищении были задержаны Марков-Бобров и еще несколько человек.

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Суд оставил под арестом организатора похищения арбитражного управляющего в Екатеринбурге

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Теги: Яшин, похищение, организатор, суд, арест



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