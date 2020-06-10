15 Сентября 2020
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Общество
Трубная Металлургическая Компания ТМК логотип (2016) | Фото:

В ТМК назначен новый заместитель генерального директора по коммерции

Трубная Металлургическая Компания (ТМК) объявила о назначении на пост заместителя генерального директора по коммерции Андрея Пархомчука. Ранее он занимал должность заместителя генерального директора компании по международному рынку. Пархомчук вошёл также в состав правления компании.

Как сообщили в пресс-службе ТМК, в его обязанности входит руководство коммерческой деятельностью ТМК, включая продажи на внутреннем и внешних рынках, а также вопросы логистики и снабжения. Владимир Оборский продолжает курировать сбытовое направление в должности заместителя генерального директора ТМК по продажам.

Пархомчук работает в ТМК с 2012 года. До этого работал в крупных металлургических компаниях, где в том числе занимал должности руководителя высшего звена по направлениям маркетинга, продаж и закупочной деятельности.

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В ТМК назначен новый заместитель генерального директора по коммерции

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Теги: Трубная металлургическая компания, Андрей Пархомчук, назначение



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