В ТМК назначен новый заместитель генерального директора по коммерции

Трубная Металлургическая Компания (ТМК) объявила о назначении на пост заместителя генерального директора по коммерции Андрея Пархомчука. Ранее он занимал должность заместителя генерального директора компании по международному рынку. Пархомчук вошёл также в состав правления компании.

Как сообщили в пресс-службе ТМК, в его обязанности входит руководство коммерческой деятельностью ТМК, включая продажи на внутреннем и внешних рынках, а также вопросы логистики и снабжения. Владимир Оборский продолжает курировать сбытовое направление в должности заместителя генерального директора ТМК по продажам.

Пархомчук работает в ТМК с 2012 года. До этого работал в крупных металлургических компаниях, где в том числе занимал должности руководителя высшего звена по направлениям маркетинга, продаж и закупочной деятельности.