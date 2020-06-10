15 Сентября 2020
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Политика В России
песков дмитрий сергеевич пресс-секретарь президента рф (2013) | Фото: Накануне.ru

Песков пояснил, почему Зеленского не пригласили на Парад в Москве

В Кремле прокомментировали решение не приглашать президента Украины Владимира Зеленского на парад Победы в Москве.

Украина де-факто и де-юре не является членом СНГ и ни разу не демонстрировала желание разделить радость от праздника Победы в Великой отечественной войне, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, "акцент делается на возобновление официальных приглашений главам государств СНГ", передает RT.

Напомним, президент России приказал министру обороны Сергею Шойгу начать подготовку к проведению парада Победы 24 июня. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев стал первым иностранным лидером, принявшим приглашение посетить торжественное мероприятие.

Также подтверждения получены от глав ряда стран, в том числе, Сербии и Хорватии. Президент Белоруссии Александр Лукашенко пока не подтвердил свой приезд в Россию. Песков назвал это "техническими моментами".

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Песков пояснил, почему Зеленского не пригласили на Парад в Москве

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Теги: дмитрий песков, украина, парад победы, владимир зеленский



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