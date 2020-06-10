На подстанции в уральском городе найдено тело мужчины. Что он там делал, неизвестно

На Среднем Урале Следственный комитет выясняет обстоятельства инцидента на электрической подстанции в городе Заречный.

Как сообщили Накануне.RU в СКР по Свердловской области, все случилось сегодня утром, 10 июня. В предназначенном для технического обслуживания отсеке электроподстанции у одного из домов по улице Победы было найдено тело неизвестного мужчины 35-40 лет с признаками электротравмы.

Предварительно установлено, что погибший не является сотрудником организации, обслуживающей данную подстанцию. Сведения о его личности в настоящее время уточняются, как и то, что он делал в этом месте.

Опрашиваются представители службы, осуществляющей техобслуживание объекта. Анализируется необходимая документация. Для определения точной причины смерти проводится судебно-медицинская экспертиза.