Песков прав? Россия среди лидеров по тестированию на коронавирус

Россия делает "максимально возможное количество тестов на коронавирус". Об этом как одной из причин того, почему летальность в России весьма низкая, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Накануне.RU проанализировало уровень тестирования на коронавирус по странам и пришло к выводу, что Россия является одним из лидеров по количеству производимых тестов на коронавирус по отношению к населению.

Безоговорочным лидером по абсолютному числу произведенных тестов являются США - более 22 млн. Россия на втором месте - 13,5 млн. Великобритания, идущая на третьем месте, выполнила менее 6 млн тестов.

По отношению к численности населения Россия находится в верхней части списка - на 19-м месте из почти 200 стран. В России протестировано более 9% населения. Хотя тесты могут несколько раз делаться одному и тому же человеку, статистика одинакова для всех стран.

Примечательно, что впереди России по относительному числу тестов почти все страны с небольшим населением и/или островные: Монако, Гибралтар, ОАЭ, Каймановы острова, Бахрейн, Фарерские острова, Исландия, Мальта, Фолклендские острова, Сан-Марино, Люксембург, Бермудские острова, Дания, Литва, Маврикий, Кипр, Катар, Португалия. Из крупных стран со значительным населением впереди России только Испания.

Для сравнения, в США протестировано 6,7% населения, Германии - 5,2%, Италии - 7,1%, Франции - 2,1%, Бразилии - всего 0,5%. При этом в Бразилии число выявленных случаев заражения достигло почти 750 тыс., а умерли уже более 38 тыс. человек. Страна уже обогнала по числу смертей Италию и Испанию, а на днях обгонит Великобританию и выйдет на второе место в мире по числу смертей от коронавируса. Случай Бразилии показывает явную связь между малым количеством тестов и числом заражений и смертей.

В России, вероятно, благодаря широкому тестированию заболевание удается идентифицировать на ранних стадиях, что и увеличивает эффективность лечения. Напомним, уже длительное время около 40% выявленных зараженных россиян не имеют никаких симптомов. Поэтому знаменатель дроби при расчете летальности оказывается большой, что снижает летальность. Видимо, это и имел в виду Песков.

По абсолютному же числу смертей Россия находится на 13-м месте, но и здесь среди стран с большим населением наша страна выглядит лучше. Почти все густонаселенные страны имеют гораздо более высокую смертность. В Великобритании, Испании, Италии - около 600 на 1 млн населения, в Швеции, Франции, Нидерландах, Ирландии, США - около 400. В России умерло 44 из миллиона.

Из густонаселенных стран меньше, чем в России, смертность в Индии, Китае, Индонезии, Пакистане, Бангладеше, Японии, Нигерии, Мексике, Египте, Южной Корее, ЮАР, Алжире, Колумбии, на Филиппинах. Можно заметить, что эти страны расположены в тропическом климате. Но и в них она далеко не нулевая и составляет порядка 10 смертей на миллион жителей.