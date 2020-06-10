РЖД: Железнодорожные пути на участке Пермь I - Пермь II - в нормативном состоянии

В РЖД прокомментировали состояние путей на участке Горнозаводской ветки Пермь I – Пермь II в связи с публикациями о возможности возобновления движения электричек.

Напомним, ранее наш источник, близкий к краевому правительству, на условиях анонимности сообщил, что сейчас никаких электричек на этом участке дорог ходить просто не может, потому что запустить движение технически невозможно.

"Половина путей подготовлены к ремонту, снятию. Если пути разбирать не станут, и от них что-то останется, то их все равно необходимо отремонтировать", - сказал собеседник агентства.

В РЖД в ответе на запрос Накануне.RU на это заявили, что "в настоящий момент участок железной дороги Пермь II – Пермь I находится в нормативном состоянии, демонтаж верхнего строения пути не проводился".

Вместе с тем, в компании подтвердили, что никакого возобновления движения по участку быть не могло, ведь согласно приказу Минтранса РФ, участок Пермь II – Пермь I закрыт для движения поездов. По технологическим условиям возможны лишь маневровые передвижения пригородных поездов в границах станции Пермь I.

"Конечной остановкой для электричек, прибывающих с углеуральского и чусовского направлений, является станция Пермь I. Городские электропоезда курсируют от станции Оверята до станции Пермь II (и обратно) и от станции Пермь I до станций Левшино и Голованово (и обратно). От Перми II также организовано движение пригородных поездов до Кунгура, Кишерти, Кордона, Шали и обратно", - прокомментировали в РЖД.

Напомним, на днях в соцсети "В контакте" появились фейковые публикации о том, что с 5 июня было возобновлено движение электричек по перегону Пермь I – Пермь II. Якобы даже пассажиры электрички 6262/6261 Кизел — Пермь I услышали, как объявили остановку "Дзержинская". Однако никаких подтверждений эта информация не получила.

Движение поездов между станциями было закрыто с 27 января в связи с планами открыть доступ к набережной, реконструкция которой завершится к 300-летию Перми. Проект преобразования был поддержан президентом РФ Владимиром Путиным во время визита в краевую столицу в 2017 г. В районе железнодорожного вокзала "Пермь-II", вблизи которого расположен Пермский государственный научно-исследовательский университет, власти планируют убрать железнодорожную насыпь, а на этом месте создать "образовательную, спортивную и досуговую инфраструктуру". Проект вызвал массовый протест в Перми - многие не желают расставаться с важной транспортной артерией.