15 Сентября 2020
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Экономика В России
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КПРФ предложила "нацпроект промышленной державы №1" - выход из ВТО

На очередном заседании Государственной думы в ходе правительственного часа выступил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. Доклад сводился к тому, что промышленное развитие идёт в целом позитивно, но пока этому мешает пандемия коронавируса.

Депутаты от КПРФ обратили внимание на более существенные вопросы.

Николай Коломейцев предложил подготовить нацпроект того, как стать промышленной державой номер один. "Но Силуанов создаёт ФНБ, а Набиуллина таргетирует инфляцию, а без денег ничего не бывает", - посетовал депутат.

Николай Арефьев обратил внимание на то, что Россия вступила в ВТО без ознакомления с Марракешскими соглашениями. Кроме того ВТО не защищает Россию от санкций США, которых нет даже в этих соглашениях. Фракция КПРФ подготовила законопроект о выходе из организации.

Однако Денис Мантуров, отвечая на это выступление, сказал, что конкретный эффект от выхода подсчитать очень сложно. В этой связи Минпромторг считает, что выходить из организации в данный момент нецелесообразно.

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КПРФ предложила "нацпроект промышленной державы №1" - выход из ВТО

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Теги: Мантуров, Госдума, ВТО, Мантуров, Коломейцев, Арефьев



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