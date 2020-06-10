Судьбу участка над станцией метро "Бажовская" в Екатеринбурге решают в арбитраже Уральского округа

Сегодня состоялось первое заседание Арбитражного суда Уральского округа, на котором рассматривалась очередная кассационная жалоба по делу о незаконном распоряжении земельным участком над законсервированной станцией "Бажовская". Сторону истца представляют администрация уральской столицы и УМВД РФ по Екатеринбургу. Сторона ответчика - представители ООО "Промавтосервис". Суд принял решение сделать перерыв в заседании до 16 июня 2020 г.

Напомним, что семнадцатый Арбитражный апелляционный суд 10 марта 2020 года оставил в силе решение Арбитражного суда Свердловской области по делу о станции метро "Бажовская" и подтвердил необходимость сноса самовольно построенного здания в районе перекрестка улиц 8 Марта и Большакова, а также возвращения участка в муниципальную собственность. Однако застройщик до сих пор не осуществил демонтажных работ.