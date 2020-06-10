YouTube заблокировал новое обращение схиигумена Сергия, где тот нелестно отзывался о Путине

Видеохостинг YouTube заблокировал новое обращение получившего скандальную известность схиигумена Сергия (Романова). В нем тот резко высказывался в адрес российской власти.

Видео под названием "Отец Сергий Романов – Кто готовит рабство в России" появилось на YouTube 8 июня. В нем одиозный схиигумен утверждал, что новая Конституция – это "рабство народов России" через "публичную власть". По заявлению Сергия, голосование за поправки – "это добровольное согласие на рабство". Также он очень нелестно отзывался о президенте РФ Владимире Путине.

В настоящий момент данный ролик недоступен.

"Видео удалено за нарушение Условий использования YouTube", - говорится в комментарии хостинга.

Сергий и раньше делал заявления против "путинской коалиции". После этого в Екатеринбургской епархии решили отречься от схиигумена и запретили ему проповедовать и выступать.

Несмотря на это, он продолжал "выходить в эфир" и записывать видео. Впоследствии Центр Э усмотрел призывы к свержению власти в обращениях Сергия.