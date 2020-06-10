15 Сентября 2020
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Нижневартовск (2019) | Фото: Накануне.RU

В Нижневартовске посадят 35,5 тысяч цветов

Бархатцы, сальвия блестящая, агератум, феррария, целозия, петуния и другие цветы начали появляться на улицах Нижневартовска. Высадками занимаются специалисты городского "Управления по дорожному хозяйству и благоустройству", сообщили Накануне.RU в мэрии.
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В ближайшее время цветами украсят перекрестки улиц Омской и Чапаева, Маршала Жукова и Ленина, улицы Чапаева, Ленина. Особое внимание будет уделено местам отдыха граждан. Клумбы появятся на площади Нефтяников, в районе зоны отдыха на набережной Оби.

"У нас установилась стабильно тёплая погода, так что мы начали массово высаживать цветы. В Нижневартовске появятся клумбы, элементы вертикального озеленения, альпийские горки и другие цветочные украшения. Над высадкой примерно 35,5 тыс. цветов работает 20 специалистов", - сказал глава управления Виталий Проскуряков.

В этом году в Нижневартовске впервые попробовали высадить катарантусы. Изначально эти растения распространены в Индии и на острове Мадагаскар, но в этом году они порадуют и вартовчан. В случае, если они приживутся, в будущем их начнут регулярно появляться на городских клумбах. Разнообразие цветов позволяет оригинально оформлять разные участки дорог.

"Перекрестки традиционно будут не похожи между собой. Лето в Нижневартовске слишком короткое, чтобы ждать, пока цветы наберут цвет прямо в клумбах. Растения высаживают в клумбы заранее, некоторые виды за шесть месяцев до лета, чтобы горожане сразу видели цветущие клумбы", - рассказала агроном управления Марина Руденко.

В случае, если жители города повредят рассаду, производится подсадка новых цветов. Однако специалисты управления отмечают, что культура горожан растет, вандалов становится меньше.

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В Нижневартовске посадят 35,5 тысяч цветов

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Теги: цветы, Нижневартовск



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