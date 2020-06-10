По делу о разливе топлива в Норильске задержали трех руководителей ТЭЦ

По делу о разливе топлива в Норильске задержаны директор ТЭЦ-3 АО "НТЭК" Павел Смирнов, главный инженер Алексей Степанов и его заместитель Юрий Кузнецов. Об этом Накануне.RU сообщили в Следственном комитете РФ.

Следователи установили, что уже два года конструкция разрушенного резервуара требовала проведения капитального ремонта. Несмотря на это, в ноябре 2018 года резервуар был введен в работу с разрешения главного инженера и директора предприятия.

Резервуар продолжал эксплуатироваться, несмотря на результаты экспертизы, которые показали, что он не соответствует требованиям промышленной безопасности.

Напомним, в результате повреждения целостности резервуара с дизельным топливом 29 мая 21 тыс. кубометров горючего вытекло на прилегающую к норильской ТЭЦ-3 территорию, загрязнены реки, земли и озера. Ущерб, вероятно, будет оценен в десятки миллиардов рублей, а на восстановление уйдет не менее десяти лет.

Причиной аварии на ТЭЦ-3 в Норильске из-за которой произошел разлив дизельного топлива, могла стать изношенность оборудования, сообщили в Ростехнадзоре. Возбуждено четыре уголовных дела.

Ранее начальнику котлотурбинного цеха ТЭЦ-3 Вячеславу Старостину было предъявлено обвинение по статье "Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ".

В рамках расследования уголовного дела прошли обыски в компании, в подрядных организациях, выполнявших в 2019 году ремонтные работы резервуара.