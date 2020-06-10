В Югре из 197 новых больных коронавирусом 74 - рабочие, 23 - медики

Санврачи уточнили обстоятельства роста количества больных коронавирусом в Югре, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Всего в округе – 4 тыс. 7 случаев. 34 % из них – без симптомов. За последние сутки – 197 новых случаев в 13 муниципальных образованиях", - сказала на брифинге замглавы окружного управления Роспотребнадзора Инна Кудрявцева.

Лидеры по количеству прироста – Сургутский район (58), Сургут (38), Нижневартовск (19). В числе новых больных 74 пациента – рабочие, 23 – медики.

"Общаясь с выглядящим здоровым человеком, надо понимать, что он может быть носителем. У нас есть COVID-нигилизм. Когда одни боятся выйти на улицу, другие отрицают существование болезни. Люди хотят ехать в поездки, отпуска. Здоровая составляющая в этом есть, но надо беречь окружающих", - сказала Кудрявцева.

Глава департамента здравоохранения Алексей Добровольский отметил, что для больных коронавирусом подготовлены 2 тыс. коек.

"С сегодняшнего дня новый корпус инфекционной больницы Нижневартовска – третья в городе госпитальная база – начал принимать больных. Большой прирост по количеству даёт большой охват тестирований. Необходимое количество медиков есть", - сказал Добровольский.