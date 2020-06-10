Депутат заксобрания Прикамья не смог обжаловать приговор за организацию "покушения" на себя

Депутат заксобрания Прикамья Илья Кузьмин, который получил срок за "покушение" на самого себя, не смог обжаловать приговор, сообщили Накануне.RU в суде.

Приговор Соликамского суда был оставлен в силе Пермским краевым судом.

Напомним, в феврале 2019 г. депутат сообщил о "нападении" на него, якобы неизвестный несколько раз выстрелил в политика из оружия. По версии следствия, депутат решил инсценировать покушение на себя, в инсценировке якобы участвовали родственники и знакомые депутата. На время следствия он арестован. Согласно приговору суда, политик наказан тремя годами колонии общего режима.