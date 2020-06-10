МВД: Ефремов был в машине один в момент ДТП

В полиции опровергли информацию о том, что актер Михаил Ефремов в момент ДТП находился в автомобиле не один.

Сообщения об этом в соцсетях и СМИ не соответствуют действительности, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МВД по Москве. Там подчеркнули, что в машине не было пассажиров, это подтверждается показаниями очевидцев.

Ранее актер Иван Стебунов заявил, что ни его, ни его супруги не было в автомобиле с Михаилом Ефремовым в момент ДТП в центре Москвы. "Ни в каком баре мы не отдыхали, мы приехали на место ДТП", - сказал Стебунов ТК "Звезда".

Автоавария произошла 8 июня вечером на Смоленской площади. Ефремов выехал на встречную полосу движения на Jeep Grand Cherokee и врезался в другой автомобиль. В результате аварии водитель фургона оказался зажат в искореженной кабине, врачи реанимировали его в машине скорой помощи и увезли в крайне тяжелом состоянии в институт Склифосовского. Он скончался в реанимации 9 июня.

Уголовное дело, возбужденное сразу после происшествия, переквалифицировали на более тяжкую часть статьи 264 УК, которая предполагает до 12 лет колонии. Суд отправил Ефремова под домашний арест до 9 августа, обжаловать это решение адвокат не будет.