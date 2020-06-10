В Нижневартовске открыт госпиталь для больных коронавирусом

В Нижневартовске запущен госпиталь третьего эшелона для лечения заболевших коронавирусом. Он расположен в инфекционном корпусе строящейся больницы. Готовность клинки оценили власти и медики, сообщили Накануне.RU в мэрии.

Поручение максимально ускориться и сдать объект во временную эксплуатацию мэр Василий Тихонов дал строителям ещё в конце марта. Решение поддержали региональные власти. В оперативной подготовке этого корпуса к открытию задействовали не только подрядчиков, но и медицинские организации города.

"Открытие госпиталя в специализированном здании, а не в приспособленном помещении – идеальный вариант. Уже завтра здесь будет работать медицинский персонал – первоначально будет задействовано около двадцати человек", - рассказала будущий руководитель госпиталя, врач-инфекционист Татьяна Кучинская.

В новом корпусе установлено всё необходимое оборудование. Отлажена работа вентиляционной системы, лифтов, видеонаблюдения. Совместно со службой скорой медицинской помощи отработана схема передачи пациентов врачам госпиталя. Заместитель председателя гордумы, куратор строительства больницы от депутатского блока Сергей Землянкин особенно отметил наличие отдельного входа с улицы для каждой палаты. Это позволит минимизировать контакты заболевших пациентов и тех, кто идёт на поправку. Каждый блок оснащен санузлом и душевой, а также специальным окном для бесконтактной передачи еды и медикаментов.

"Здесь установлено 9 аппаратов искусственной вентиляции легких. При необходимости их количество будет увеличиваться. Отмечу, что в действующих госпиталях имеется в общей сложности 36 аппаратов ИВЛ и сейчас используется только пять. Мы также проработали вопрос об организации питания как для врачей, работающих в "красной зоне", так и для пациентов. Еда будет доставляться в одноразовой посуде и после ее использования соответствующим образом утилизироваться. Это позволит не допустить распространения инфекции за пределы учреждения", - сказал главврач "Нижневартовской окружной клинической больницы" Алексей Сатинов.

Необходимость запустить в работу госпиталь третьего эшелона связана с тем, что количество мест в действующих медучреждениях, задействованных в лечении заболевших коронавирусной инфекцией, сокращается. Из 220 коек сейчас свободно 18. Тихонов подчеркнул, что в данном медицинском учреждении будут развернуты ещё 100 коек, сохраняется резерв для создания дополнительного фонда.

"Безусловно, было правильным решением задействовать именно эту площадку для создания госпиталя. Я благодарен строителям, которые с пониманием отнеслись к сложившейся ситуации, оперативно отработали. Особого признания сейчас заслуживают врачи – все специалисты мобильны и способны работать в режиме многозадачности. В сложившейся ситуации это очень ценное качество", - сказал мэр.