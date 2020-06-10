Студенческий отряд "Пульс" УГМУ поможет врачам Асбеста в борьбе с COVID-19

В качестве профессиональной помощи свердловским врачам, работающим в условиях распространения COVID-19, в поликлиники Асбеста направлен отряд студентов Уральского государственного медицинского университета (УГМУ) "Пульс". Уже на этой неделе студенты 1-3 курсов педиатрического и лечебно-профилактического факультетов приступят к работе в детской городской поликлинике, а также поликлиниках Асбеста №3 и №4.

"Сейчас все усилия направлены на помощь врачам, которым приходится работать в сложных условиях борьбы с коронавирусной инфекцией. Ребята из отряда "Пульс" не остались в стороне. Администрация университета поддержала их желание и предоставила возможность выйти на сессию раньше установленного срока, чтобы как можно скорее приступить к прохождению практики и таким образом помочь родному городу", - рассказал проректор УГМУ по перспективному развитию и международной деятельности Михаил Флягин.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства Свердловской области, для безопасности пациентов и рабочего персонала медучреждений, все студенты прошли диагностические исследования методом ПЦР. Тесты на коронавирус подтвердили отрицательный результат. Отряд медиков-студентов будет работать на приеме участковых терапевтов и узких специалистов, в регистратуре, процедурных кабинетах, кабинетах неотложной помощи и ЭКГ.

"Мы все - жители города Асбест. Многие студенты имеют целевое направление от городской больницы. Нам не безразлична жизнь, а главное здоровье граждан нашего родного города. Досрочно закрыв сессию, наши ребята отправились на работу по зову сердца. Мы очень надеемся, что наша помощь и знания будут востребованы и принесут пользу", - пояснил командир отряда "Пульс" Даниил Ключников.