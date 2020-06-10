15 Сентября 2020
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Происшествия В России
проблесковый маячок, полиция, ГИБДД (2018) | Фото:Накануне.RU

Воронежский участковый, сбивший пешеходов на тротуаре, отказался давать показания

В Воронеже задержали участкового, который за рулем Toyota Crown сбил на тротуаре трех человек.

Как сообщили Накануне.RU в СУ СКР по региону, 24-летний сотрудник полиции допрошен как подозреваемый. От дачи показаний он отказался.

Уголовное дело возбуждено по ст."нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека".

проблесковый маячок, полиция, ГИБДД(2018)|Фото: Фото:Накануне.RU

ДТП с участием участкового в Воронеже(2020)|Фото: vk.com/ЧП Белгородская область

ДТП произошло вечером 9 июня на пересечении Ленинского проспекта и улицы Зои Космодемьянской. Иномарка выехала с проезжей части на тротуар. В результате один человек погиб, двое находятся в больнице.

Руководство ГУ МВД назначило служебную проверку.

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Воронежский участковый, сбивший пешеходов на тротуаре, отказался давать показания

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Теги: участковый, пешеходы, дтп, воронеж



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Ранее 10.06.2020 03:02 Мск В Воронеже полицейский сбил трех человек на тротуаре

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