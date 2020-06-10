Воронежский участковый, сбивший пешеходов на тротуаре, отказался давать показания
В Воронеже задержали участкового, который за рулем Toyota Crown сбил на тротуаре трех человек.
Как сообщили Накануне.RU в СУ СКР по региону, 24-летний сотрудник полиции допрошен как подозреваемый. От дачи показаний он отказался.
Уголовное дело возбуждено по ст."нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека".
ДТП произошло вечером 9 июня на пересечении Ленинского проспекта и улицы Зои Космодемьянской. Иномарка выехала с проезжей части на тротуар. В результате один человек погиб, двое находятся в больнице.
Руководство ГУ МВД назначило служебную проверку.