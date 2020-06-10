15 Сентября 2020
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Коллаж, Владимир Путин, Парад Победы, коронавирус, маски, Конституция РФ (2020) | Фото: Накануне.RU

Свердловчанам разъяснили, как проголосовать по поправкам в Конституцию не выходя из дома

В Общественной палате Свердловской области работает "горячая линия" по вопросам голосования по поправкам в Конституцию.
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Как сообщили Накануне.RU в региональном департаменте информационной политики, все желающие могут позвонить по номеру 8-800-550-40-96 по будням с 9.00 до 18.00. Также на сайте Общественной платы области есть кнопка "Горячая линия", перейдя по которой в разделе "Вопрос-ответ" можно найти всю интересующую информацию.

Само голосование продлится семь дней – с 25 июня по 1 июля. В этот период участковые избирательные комиссии будут работать с 8.00 до 20.00. В связи с распространением коронавирусной инфекции многие свердловчане интересуются, как принять участие в голосовании, не посещая избирательный участок. В этом случае можно воспользоваться своим правом и вызвать на дом участковую избирательную комиссию – голосование будет проходить максимально безопасно и бесконтактным путем.

Для участников будут сформированы специальные пакеты (в них будет бюллетень для голосования, заявление о предоставлении возможности голосования вне помещения для голосования, одноразовые перчатки, маска и ручка, санитайзер и буклет с разъяснениями порядка голосования). Переносной ящик, куда избиратель опускает бюллетень, члены комиссии установят рядом с дверью голосующего, а сам пакет разместят на дверной ручке.

Документ(2020)|Фото: Накануне.RU

Все документы можно будет заполнить у себя в квартире, после этого необходимо опустить бюллетень для голосования в оставленный у двери ящик для голосования, а заявление – в кармашек на ящике. Далее члены комиссии заберут ящик, и на этом процедура голосования на дому будет завершена. Все действия происходят бесконтактно, члены избирательной комиссии будут находиться на расстоянии 1,5-2 метров от голосующего с соблюдением всех мер безопасности.

Такие обращения могут быть поданы двумя способами: непосредственно в участковую комиссию в период с 16 июня по 17.00 1 июля 2020 года. Заявление можно подать как устно, так и письменно. Оно подается лично или через портал Госуслуг в период с 5 июня и по 16.00 местного времени 21 июня этого года.

Выборы в Ноябрьске(2019)|Фото: Накануне.RU

Голосование на избирательных участках будет организовано с соблюдением всех норм безопасности, помещение в течение дня будет обрабатываться дезинфицирующими растворами. На участках будет специальная разметка, которая позволяет соблюдать санитарную дистанцию не менее чем в 2 метра.

На входе положат дезинфицирующие коврики, а волонтеры будут раздавать маски, перчатки, антисептики и ручки. Кроме этого, каждому входящему измерят температуру бесконтактным градусником: если она окажется повышенной, человеку не откажут в его активном избирательном праве, но голосовать он будет в отдельном изолированном помещении.

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Свердловчанам разъяснили, как проголосовать по поправкам в Конституцию не выходя из дома

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Теги: Конституция, поправки, горячая линия, голосование, Екатеринбург



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