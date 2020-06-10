15 Сентября 2020
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Политика В бывшем СССР Украина
(2019) | Фото:

Порошенко официально объявлено подозрение

Госбюро расследований Украины официально объявило подозрение экс-президенту Петру Порошенко. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
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По поручению генпрокурора страны Ирины Венедиктовой прокуроры сообщили Порошенко о подозрении, но тот отказался его брать. Дело касается назначения заместителя руководителя Службы внешней разведки Сергея Семочко, и, по словам адвоката Ильи Новикова, согласно закону, подозрение депутату Рады должен вручить лично генпрокурор. А так как подозрение пыталось вручить неуполномоченное лицо, то олигарх покинул здание ГБР.

Изначально Порошенко был вызван на допрос, но он не состоялся. Адвокат заявил, что его подзащитного "заманили", чтобы вручить подозрение.

Как сообщало Накануне.RU, жена и дочь Семочко имеют российское гражданство. Однако об этом было известно давно. Текст подозрения пока не обнародован.

Порошенко уволил Семочко перед вторым туром выборов президента в прошлом году. Против него было открыто уголовное дело о незаконном обогащении.

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Порошенко официально объявлено подозрение

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Теги: Украина, Петр Порошенко, подозрение



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