15 Сентября 2020
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Происшествия Челябинская область
Николай Сандаков (2018) | Фото: Накануне.RU

Бывший вице-губернатор Челябинской области Сандаков подал на УДО

Бывший вице-губернатор Челябинской области Николай Сандаков подал ходатайство об условно-досрочном освобождении, передает корреспондент Накануне.RU

Дата рассмотрения ходатайства в Ленинском районном суде Оренбурга пока не назначена.

Напомним, 5 октября 2018 года Советский районный суд Челябинска признал бывшего вице-губернатора Николая Сандакова виновным в мошенничестве, получении взятки и неправомерном доступе к компьютерной информации и приговорил к 5,5 годам в колонии строгого режима со штрафом в 7 млн руб.

14 октября 2019 года Копейский горсуд заменил Сандакову наказание на принудительные работы сроком на 2 года 5 месяцев и 22 дня. Оставшуюся часть наказания экс-чиновник отбывает в Оренбурге.

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Бывший вице-губернатор Челябинской области Сандаков подал на УДО

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Теги: Николай Сандаков, уголовное дело, суд, мошенничество, взятка, УДО,



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