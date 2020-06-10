ООН ожидает голода сотен миллионов человек из-за коронавируса, но считает, что в мире производится слишком много еды

Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что миру грозит чрезвычайная ситуация из-за дефицита продовольствия, вызванного эпидемией коронавируса, и это будет иметь долгосрочные последствия, сообщается на сайте ООН.

Он отметил, что более 820 млн человек недоедают, и это число только увеличится. В том числе из-за недоедания у 144 млн детей до 5 лет наблюдается задержка в росте. А 50 млн человек окажутся в условиях крайней нищеты.

Гутерриш призывает укрепить "глобальную продовольственную безопасность". А страны - расширить поддержку пищевой промышленности, транспорта и местных рынков. Также он призвал расширить систему социальной защиты.

При этом генсек ООН напомнил, что производство продовольствия в мире обеспечивает до 29% всех выбросов парниковых газов и негативно влияет на климат.

Поскольку одной из главных задач ООН считает борьбу с изменением климата, то фактически Гутерриш намекнул, что в мире производится слишком много продуктов. В связи с этим его заявление содержит два взаимоисключающих посыла - обеспечить всех людей едой и производить меньше продуктов. Он призвал к "преобразованию продовольственных систем для достижения более инклюзивного и устойчивого мира".

Напомним, "устойчивое развитие" в программах ООН подразумевает сокращение населения Земли.