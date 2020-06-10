15 Сентября 2020
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коллаж, Китай, США, торговая война (2018) | Фото: Накануне.RU

Америка 22 июня готовится открыть консульство в Ухане

Соединённые Штаты собираются возобновить работу своего консульства в Ухане, персонал которого был эвакуирован после начала эпидемии коронавируса.
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South China Morning Post сообщает, что это может произойти уже 22 июня. Интересно, что Госдепартамент уведомил Конгресс об открытии консульства с формулировкой о том, что "укомплектование дипломатических миссий особенно важно в критический момент отношений между США и КНР".

Стоит отметить, что Белый Дом зачастую обвинял Китай в дезинформации по поводу опасности COVID-19, что в итоге привело к широкому распространению инфекции в США. Однако сами же американские власти закрыли своё представительство в Ухане вскоре после начала эпидемии, в то время как, например, консульство Франции продолжало работать.

Напомним, недавно всё население многомиллионного Уханя, ставшего эпицентром пандемии, было проверено на коронавирус.

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Америка 22 июня готовится открыть консульство в Ухане

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Теги: Ухань, США, коронавирус, консульство



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