15 Сентября 2020
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Происшествия В России Москва
ДТП в центре Москвы с участием Михаила Ефремова (2020) | Фото: Telegram/ОПЕР Слил

СМИ узнали о предстоящей проверке Ефремова на вменяемость

Актера Михаила Ефремова после ДТП со смертельным исходом направят на комплексную психолого-психиатрическую экспертизу.

Следствие намерено получить объективную оценку его психического здоровья, сообщил источник "Интерфакса".

Между тем, стало известно, что Ефремов не будет обжаловать меру пресечения в виде домашнего ареста после смертельного ДТП. Об этом передает ТАСС.

Напомним, 8 июня вечером на Смоленской площади Ефремов выехал на встречную полосу движения на Jeep Grand Cherokee и врезался в другой автомобиль. Водитель фургона - Сергей Захаров - оказался зажат в искореженной кабине, врачи реанимировали его в машине скорой помощи. Он скончался в реанимации 9 июня.

ДТП в центре Москвы с участием Михаила Ефремова(2020)|Фото: Фото из открытых источников

Уголовное дело, возбужденное сразу после происшествия, переквалифицировали на более тяжкую часть статьи 264 УК, которая предполагает до 12 лет колонии. Суд отправил Ефремова под домашний арест до 9 августа. СМИ сообщили, что в крови актера помимо алкоголя обнаружили также наркотики.

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СМИ узнали о предстоящей проверке Ефремова на вменяемость

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Теги: михаил ефремов, дтп, проверка на вменяемость



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