СМИ узнали о предстоящей проверке Ефремова на вменяемость

Актера Михаила Ефремова после ДТП со смертельным исходом направят на комплексную психолого-психиатрическую экспертизу.

Следствие намерено получить объективную оценку его психического здоровья, сообщил источник "Интерфакса".

Между тем, стало известно, что Ефремов не будет обжаловать меру пресечения в виде домашнего ареста после смертельного ДТП. Об этом передает ТАСС.

Напомним, 8 июня вечером на Смоленской площади Ефремов выехал на встречную полосу движения на Jeep Grand Cherokee и врезался в другой автомобиль. Водитель фургона - Сергей Захаров - оказался зажат в искореженной кабине, врачи реанимировали его в машине скорой помощи. Он скончался в реанимации 9 июня.

Уголовное дело, возбужденное сразу после происшествия, переквалифицировали на более тяжкую часть статьи 264 УК, которая предполагает до 12 лет колонии. Суд отправил Ефремова под домашний арест до 9 августа. СМИ сообщили, что в крови актера помимо алкоголя обнаружили также наркотики.