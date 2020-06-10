15 Сентября 2020
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Политика Пермский край
Дмитрий Махонин (2020) | Фото: Правительство Пермского края

Дмитрий Махонин: "Эксперты Прикамья сконструируют план развития региона на ближайшие 10-20 лет"

В Пермском крае создадут Центр управления будущим, эксперты которого разработают план развития региона на ближайшие 10-20 лет. Об этом в интервью "Российской газете" рассказал врио главы Прикамья Дмитрий Махонин. По его словам, экспертов отраслей краевой экономики соберут на базе уникального Пермского научно-образовательного центра, подобных которому в стране насчитывается всего пять.

"В каждой из отраслей региональной экономики, в жизни края есть специалисты, управленцы, которые являются его стержнем, вот они и должны определять будущее, они и выступят в роли экспертов", - заявляет Дмитрий Махонин.

Он также заявил, что Прикамье ничем не уступает соседним регионам и даже во многом превосходит. По словам врио главы, край сильно недооценивают, забывая о том, что в нем находится крупнейшее в мире месторождение калийных солей, залежи нефти, газа, редкоземельных элементов, алмазов, работает один из крупнейших производителей титана и протекает одна из самых могучих российских рек – Кама. Дмитрий Махонин также вспомнил, что во времена Великой Отечественной войны именно в Пермь были эвакуированы множество машиностроительных предприятий и научных центров страны, что послужило мощным толчком к развитию в регионе промышленности и высокотехнологичных производств.

"С точки зрения промышленности, природных ресурсов и научно-технического потенциала у нас безусловное преимущество перед другими регионами. Но свои сильные стороны мы, к сожалению, пока не используем. И в этом направлении предстоит целенаправленная работа", - сообщил врио главы.

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Дмитрий Махонин: "Эксперты Прикамья сконструируют план развития региона на ближайшие 10-20 лет"

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Теги: Дмитрий Махонин, Центр управления будущим, развитие региона



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