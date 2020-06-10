15 Сентября 2020
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суд (2016) | Фото:Накануне.RU

"Наверное, так можно". Екатеринбургские льготники не сумели обжаловать лишение положенных им участков

Сегодня, 10 июня, Арбитражный суд Уральского округа отклонил кассационную жалобу екатеринбургских льготников, которые много лет пытались добиться от МУГИСО положенных им земельных участков.

Напомним, речь идет о землях на 6-м километре Чусовского тракта, которые должны были быть предоставлены льготникам, среди которых многодетные семьи, инвалиды, а также участники ликвидации Чернобыльской аварии. Однако позже о своих претензиях на участки заявила другая компания и начались долгие разбирательства.

В результате суд лишил СНТ "Парус" обещанных участков, встав на сторону МУГИСО и СНТ "Вегус". В конце марта этого года льготники подали кассационную жалобу в Арбитражный суд Уральского округа.

льготники, участки, схема(2020)|Фото: представитель СНТ "Парус"

льготники, земельные участки, Екатеринбург(2017)|Фото: со спутника

Сегодня состоялось заседание, на котором был вынесен следующий вердикт: оставить решение (определение) суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции без изменения, а кассационную жалобу – без удовлетворения.

Как рассказал Накануне.RU один из членов СНТ "Парус", скорее всего, больше обжаловать это решение не будут. По его словам, за долгие годы люди просто устали от многочисленных судов.

"Видимо, так можно делать – сначала выделить участки, а потом их забрать. Во всяком случае, суд посчитал вот так. Мы дождемся, когда нам на руки выдадут принятый судебный акт, где будет указано обоснование. Тогда можно будет сделать для себя какие-то выводы. Но судиться дальше особенного желания нет – очень много сил, времени и средств на это уходит", - отметил льготник.

Примечательно, что один из судей, рассматривавших кассацию, заявил о самоотводе буквально в самый последний момент. В электронной картотеке дел говорится, что связано это с тем, что один из родственников судьи работает как раз в МУГИСО. При этом заявление о самоотводе было подано вчера, а сегодня утром непосредственно перед заседанием было удовлетворено.

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"Наверное, так можно". Екатеринбургские льготники не сумели обжаловать лишение положенных им участков

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Теги: льготники, суд, кассация, МУГИСО, Екатеринбург



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