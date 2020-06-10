Пробы воды в зоне разлива топлива в Норильске показали превышение ПДК в 120 раз

Новые пробы воды в районе разлива топлива в Норильске показали превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) вредных примесей в сравнении с предыдущими сутками почти в два раза.

Норма перед боновыми заграждениями превышена в 120 раз, за бонами – в 112 раз, передает РИА Новости. В течение суток отобрано 33 пробы с акватории.

Как сообщалось, следы нефтепродуктов обнаружены в озере Пясино в результате аварии на ТЭЦ. Об этом заявил губернатор Красноярского края Александр Усс. При этом "Норникель" отрицает информацию. Как следует из презентации компании для инвесторов, боны установлены на реке Амбарная, которые сдержали попадание топлива вниз по течению в озеро.

Напомним, в результате повреждения целостности резервуара с дизельным топливом 29 мая 21 тыс. кубометров горючего вытекло на прилегающую к норильской ТЭЦ-3 территорию, загрязнены реки, земли и озера. Ущерб, вероятно, будет оценен в десятки миллиардов рублей, а на восстановление уйдет не менее десяти лет.

Причиной аварии на ТЭЦ-3 в Норильске из-за которой произошел разлив дизельного топлива, могла стать изношенность оборудования, сообщили в Ростехнадзоре. Возбуждено четыре уголовных дела.