Пермский край тратит миллиарды на восстановление экономики в условиях пандемии

В Пермском крае реализуется три пакета региональных мер поддержки бизнеса - на общую сумму порядка 2 млрд руб. Об этом в интервью "Российской газете" сообщил врио губернатора Прикамья Дмитрий Махонин.

"Дополнительно к мерам, принимаемым на федеральном уровне, мы реализуем три пакета региональных мер поддержки бизнеса - на общую сумму порядка 2 миллиардов рублей. Это и предоставление налоговых льгот, и 700 миллионов рублей - прямая помощь предприятиям наиболее пострадавших отраслей", - заявил глава региона.

По его словам, главной угрозой для прикамского малого и среднего бизнеса стала нехватка средств на оплату ранее взятых кредитов и невозможность получить ссуду для восстановления бизнеса. Поэтому третий пакет мер поддержки предусматривает компенсацию процентной ставки по таким кредитам.

Воспользоваться указанной мерой смогут предприятия пострадавших отраслей региона с общим количеством работников порядка 70 тыс. человек. Кроме того, предприятия, которые создают новые рабочие места, получат субсидию 50% МРОТ на каждого сотрудника в течение полугодия.

Также 75 тыс. человек получат от властей материальную помощь. Это семьи с детьми и люди, потерявшие работу. На эти цели из краевого бюджета выделено 372 млн руб.

Напомним, весной врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин стал лучшим губернатором в борьбе с коронавирусом по версии экспертов Центра политической конъюнктуры.

Первое место в топ-10 глава Прикамья занял благодаря расширенным мерам поддержки для предприятий отдельных сфер, которые сильнее остальных могут пострадать из-за кризиса: общественное питание, культура, спорт, организация досуга и развлечений, розничная торговля.