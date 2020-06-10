В Югре умерли два носителя коронавируса, количество больных за сутки выросло на 197 пациентов

Опубликованы данные о суточном приросте числа больных коронавирусом, сообщили Накануне.RU в оперштабе.

В Тюменской области количество больных выросло на 32 (до 2 тыс. 13), в Югре – на 197 (до 3 тыс. 821), на Ямале – на 54 (до 2 тыс. 887). В Сургутской окружной клинической больнице скончались два пациента с COVID-19, сообщили Накануне.RU в департаменте здравоохранения Югры. 63-летний и 73-летняя пациенты – из Лянтора. Течение болезни у них осложняли сопутствующие заболевания. 30 пациентов находятся в реанимации, 19 – на аппаратах ИВЛ. В окружном управлении Роспотребнадзора Накануне.RU пообещали озвучить подробности по количеству новых больных на брифинге, который состоится в 14.30.

На Ямале из 54 новых случаев 44 приходятся на города, и все они – бессимптомные. Лидер – Новый Уренгой, там суточный прирост количества больных – 31.

"У заболевших с клиническими проявлениями инфекции преобладают легкие и средние формы заболевания. В основном, это ОРВИ, лечение которых проводится амбулаторно в условиях строгой изоляции. Диагнозом внебольничной пневмонии инфекция сопровождается в 12 новых случаях. В населенных пунктах Ямала действующие очаги под контролем. Новые очаги – небольшие, в основном, домашние. Крупных вспышек в организованных коллективах или на производстве сегодня нет", - сказала руководитель окружного оперштаба Татьяна Бучкова.

Всего в России за сутки коронавирус подтвердился у 8 тыс. 404 пациентов.