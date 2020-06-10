Главный нарколог Минздрава - о Ефремове: Ни разу не видел его трезвым, просто ни разу

Главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава Евгений Брюн рассказал, что никогда не видел актера Михаила Ефремова трезвым.

По словам Брюна, ему довелось видеть артиста в разных ситуациях, при этом он ни разу не был в трезвом состоянии. "Просто ни разу", - заявил он в эфире "Первого канала".

По мнению эксперта, в этом виновата в том числе и семья актера. Брюн напомнил о том, что существуют процедуры мотивирования людей к отказу от алкоголя и прохождению лечения.

СМИ сообщили, что в крови актера, устроившего смертельное ДТП в центре Москвы, помимо алкоголя обнаружили также наркотики.

Напомним, 8 июня вечером на Смоленской площади Ефремов выехал на встречную полосу движения на Jeep Grand Cherokee и врезался в другой автомобиль. Водитель фургона - Сергей Захаров - оказался зажат в искореженной кабине, врачи реанимировали его в машине скорой помощи и увезли в крайне тяжелом состоянии в институт Склифосовского. Он скончался в реанимации 9 июня.

Уголовное дело переквалифицировали на более тяжкую часть статьи 264 УК, которая предполагает до 12 лет колонии. Суд отправил Ефремова под домашний арест до 9 августа. Ему запрещено общаться со свидетелями, потерпевшими и обвиняемыми, не разрешается пользоваться интернетом. Телефоном актеру можно пользоваться только для связи с адвокатом и вызова экстренных служб.