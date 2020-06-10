15 Сентября 2020
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Политика В бывшем СССР Украина ДНР и ЛНР
Марьинка, украинский флаг (2016) | Фото: vk.com

Украина заявила об открытии КПП в Донбассе, ДНР и ЛНР не собираются открывать и заявляют о провокации

Украина заявила о том, что с сегодняшнего дня возобновляют работу два КПП в Донбассе - в Марьинке и Станице Луганской, которые будут работать по три часа в день - с 11 до 14 часов. Об этом сообщил пресс-центр "операции объединенных сил".
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При въезде на Украину будут измерять температуру, а въезжающие обязаны быть в маске. Также они должны будут пройти двухнедельную самоизоляцию или обсервацию.

Пропускать будут не всех, а только при наличии причин социально-гуманитарного характера (при наличии подтверждающих документов), выпускникам, которые едут для участия во внешнем независимом оценивании (аналог ЕГЭ) и лицам, которые их сопровождают (при наличии специального приглашения). Эти группы граждан от самоизоляции освобождаются. Остальных будут пропускать только после пропуска указанных категорий граждан.

При этом в ДНР и ЛНР из-за коронавируса с конца марта действует временный запрет на выезд за пределы своей республики, за редкими исключениями. Поэтому линия разграничения фактически остается закрытой.

В межведомственном оперативном штабе ДНР по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции заявили, что КПП останутся закрытыми до стабилизации эпидемиологической ситуации, а открытие КПП Украиной - это провокация с целью вызвать недовольство в ДНР.

"Открыть границу в одностороннем порядке невозможно", - говорится в сообщении.

В штабе добавили, что на Украине уровень тестирования населения на коронавирус очень низок: на захваченной территории ДНР, которая на Украине называется Донецкой областью, зарегистрировано всего 235 случаев заражения, притом что в последние дни тревожные новости приходят из Славянска, где зафиксирована вспышка инфекции. На днях Украина отменила планировавшееся ослабление карантина в Донецкой области, а в Славянске даже перестали останавливаться поезда.

Справедливости ради стоит отметить, что и в ДНР уровень тестирования на коронавирус тоже невысок: в конце мая сообщалось, что было сделано более 3 тыс. тестов, выявлено 435 зараженных; к сегодняшнему дню сегодня накопленным итогом выявлено более 700 случаев.

Тем не менее, в штабе ДНР заявили, что для защиты жителей от заражения "мы вынуждены оставить границу с Украиной закрытой".

В ЛНР заявили то же самое. Представитель республики в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам Контактной группы Ольга Кобцева назвала решение Украины провокацией.

Интересно, что на прошлой неделе и глава украинской "Луганской ОГА" Сергей Гайдай тоже выступил против преждевременного открытия КПП "Станица Луганская", но уже из-за опасности привезти вирус из ЛНР.

При этом в соцсетях пишут о том, что из ДНР люди с утра приехали к Марьинке в надежде проехать на Украину, и образовалась длинная вереница машин. Но им сообщили, что КПП со стороны ДНР закрыт и никого пропускать не будут.

Депутат Рады Муса Магомедов считает, что ДНР и ЛНР не смогут долго держать границу закрытой из-за недовольства людей и откроют КПП "максимум в течение недели".

В целом позиция республик по поводу КПП является разумной, но Украине удалось сыграть на опережение и выставить ДНР и ЛНР в плохом свете.

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Украина заявила об открытии КПП в Донбассе, ДНР и ЛНР не собираются открывать и заявляют о провокации

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Теги: Украина, Донбасс, ДНР, ЛНР, КПП



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