15 Сентября 2020
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Экономика В России Москва
Эльвира Набиуллина (2019) | Фото: Накануне.RU

Иностранные инвесторы держат около 30% российского госдолга – Набиуллина

Выпадающие доходы федерального бюджета в 2020 году будут компенсироваться за счет двух источников: нефтегазовые – за счет Фонда национального благосостояния (ФНБ), ненефтегазовые – за счет наращивания госдолга, об этом сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина на заседании комитета Госдумы по финансовому рынку.

Члены комитета отметили, что бюджет в этом году недособерет порядка "четырех, пяти, а то и шести триллионов рублей".

Набиуллина согласилась, что проблема есть. "Используем ФНБ для компенсации выпадения нефтегазовых доходов. Что касается выпадения других доходов – оно тоже будет. Можно использовать потенциал роста госзаимствований. У нас очень невысокий госдолг, мы можем себе позволить его временно увеличить. Но нам нельзя попадать в долговую ловушку. Бумаги активно покупают иностранные и внутренние инвесторы. Иностранные инвесторы держат около 30% госдолга, но мы не видим в этом угрозы. Не будем прибегать к денежной эмиссии, которая может привести к росту инфляции", - отметила глава регулятора.

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Иностранные инвесторы держат около 30% российского госдолга – Набиуллина

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Теги: госдолг, дефицит бюджета, эльвира набиуллина



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