В Пермском крае у 19 из 93 новых больных коронавирусом не могут найти причину заражения

Опубликована свежая статистика по заболеваемости коронавирусом, сообщили Накануне.RU в оперштабе.

В Пермском крае количество инфицированных выросло на 93 (до 2 тыс. 360). По данным краевого оперштаба, два случая зафиксированы посмертно, причиной смерти 50- и 58-летнего пациентов стал коронавирус. Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 1,28 (на 9 июня - 1,12).

"Среди сегодняшних заражённых у 19 причину заражения пока установить не удаётся. Это означает, что эти лица когда-то пренебрегли использованием средств индивидуальной защиты и общими правилами гигиены", - сказал замминистра здравоохранения края Евгений Камкин.

Отметим, суточный прирост по стране – 8 тыс. 404 инфицированных.