В Свердловской области продолжают сотнями выявлять заболевших COVID-19

За минувшие сутки в Свердловской области выявлено 284 новых случая коронавируса.

Как сообщили Накануне.RU в региональном оперативном штабе по профилактике COVID-19, диагноз подтвержден у жителей Екатеринбурга (181 случай) и жителей других муниципалитетов. Всего на данный момент в области зарегистрировано 8 тыс. 194 случая коронавируса.

Состояние 79 госпитализированных оценивается как тяжелое, 642 – средней тяжести. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии. За сутки выписано 147 человек, а всего уральские врачи вылечили 3 тыс. 642 пациента.

Также зарегистрировано еще две смерти больных COVID-19. Общее число смертельных случаев в регионе достигло 48.

Несмотря на то, что заболевших в регионе каждый день выявляют сотнями, свердловские власти уверяют, что область вышла на первый этап снятия введенных из-за коронавируса ограничений.