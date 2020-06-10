Ямальцам разрешили снова летать на юг

На Ямале с 22 июня возобновляются регулярные субсидируемые авиарейсы в Сочи и Симферополь, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного правительства.

Такое решение было принято региональным оперативным штабом по борьбе с COVID-19.

Так, из Салехарда в Сочи можно будет улететь два раза в неделю по четвергам и субботам, в Симферополь - по вторникам и пятницам. Дважды в неделю в Сочи можно вылететь из Нового Уренгоя - по субботам и воскресеньям. В Симферополь - раз в неделю, по средам. Из Ноябрьска в Крым можно отправиться один раз в неделю, по четвергам.

Кроме того, на ежедневной основе возобновляются вылеты из Салехарда в Москву, которые были сокращены в условиях пандемии.

"Обращаем внимание, что прежде чем отправиться на юг, необходимо ознакомиться с правилами въезда в тот или иной регион. Правила посещения популярных курортов меняются. Сведения для туристов по регионам опубликовал Ростуризм на своём сайте Russia.Travel в разделе "Регионы", - говорится в сообщении правительства.