15 Сентября 2020
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Общество Ямало-Ненецкий АО Уральский ФО
аэропорт салехард (2016) | Фото: Накануне.ru

Ямальцам разрешили снова летать на юг

На Ямале с 22 июня возобновляются регулярные субсидируемые авиарейсы в Сочи и Симферополь, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного правительства.

Такое решение было принято региональным оперативным штабом по борьбе с COVID-19.

Так, из Салехарда в Сочи можно будет улететь два раза в неделю по четвергам и субботам, в Симферополь - по вторникам и пятницам. Дважды в неделю в Сочи можно вылететь из Нового Уренгоя - по субботам и воскресеньям. В Симферополь - раз в неделю, по средам. Из Ноябрьска в Крым можно отправиться один раз в неделю, по четвергам.

Кроме того, на ежедневной основе возобновляются вылеты из Салехарда в Москву, которые были сокращены в условиях пандемии.

"Обращаем внимание, что прежде чем отправиться на юг, необходимо ознакомиться с правилами въезда в тот или иной регион. Правила посещения популярных курортов меняются. Сведения для туристов по регионам опубликовал Ростуризм на своём сайте Russia.Travel в разделе "Регионы", - говорится в сообщении правительства.

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Ямальцам разрешили снова летать на юг

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Теги: самолет, рейс, Сочи, Симферополь



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