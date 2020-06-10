Доля просроченных автокредитов достигла трехлетнего максимума

За первый месяц самоизоляции доля не погашенных в срок автокредитов вышла на максимум за три года и достигла 9,4%,

В апреле доля неоплаченных вовремя автокредитов увеличилась на 1,4 п.п., пишет РБК со ссылкой на Центробанк. В то же время в сегменте потребкредитов и ипотеки она падала.

Объем автокредитов на балансах банков, по которым должны были вноситься платежи в апреле, составлял 24,74 млрд рублей. При этом россияне не погасили кредиты на 2,34 миллиарда.

Одна из причин - трудности должников с получением кредитных каникул именно по ссудам на автомобили.

Ранее в Госдуме отказались повысить лимиты по кредитным каникулам для граждан. "Кто ездит на дорогих машинах – могут продать эту машину, пересесть на машину подешевле. Кто покупает дорогие квартиры – могут также как-то решить свои проблемы", – заявил во время пресс-конференции Анатолий Аксаков.

Напомним, правительство критиковали за то, что в программу могут попасть только те, кто брал относительно небольшой займ, превышение лимита стало самой распространенной причиной отказов в банковских каникулах.

Эксперты подсчитали, что более половины граждан, взявших авто- и ипотечные кредиты, не смогут воспользоваться банковскими каникулами, если не будут изменены лимиты, введенные правительством.