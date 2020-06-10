В России за сутки выявлено 8404 заболевших коронавирусом
За последние сутки в России выявлено 8404 заболевших коронавирусом в 83 регионах. Из них 34,8% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 216 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 10 386 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 493 657 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 6 358 летальных исходов, выздоровело 252 783 человека.
Вот как выглядит распределение новых случаев по регионам:
Москва - 1195
Московская область - 735
Санкт-Петербург - 313
Нижегородская область - 304
Свердловская область - 284
Воронежская область - 242
Ханты-Мансийский АО - 197
Ростовская область - 192
Иркутская область - 182
Красноярский край - 174
Челябинская область - 135
Смоленская область - 132
Архангельская область - 132
Пензенская область - 126
Саратовская область - 117
Волгоградская область - 116
Самарская область - 113
Новосибирская область - 106
Тульская область - 103
Ивановская область - 101
Республика Дагестан - 98
Пермский край - 93
Ульяновская область - 91
Брянская область - 90
Орловская область - 89
Ставропольский край - 85
Тверская область - 83
Краснодарский край - 81
Астраханская область - 81
Республика Башкортостан - 81
Чувашская Республика - 79
Республика Бурятия - 79
Республика Тыва - 79
Омская область - 79
Карачаево-Черкесская Республика - 78
Кабардино-Балкарская Республика - 77
Белгородская область - 73
Хабаровский край - 72
Курская область - 71
Калужская область - 70
Забайкальский край - 70
Тамбовская область - 67
Республика Коми - 67
Республика Саха (Якутия) - 67
Алтайский край - 66
Рязанская область - 64
Республика Мордовия - 64
Ярославская область - 63
Липецкая область - 61
Псковская область - 60
Кировская область - 60
Оренбургская область - 60
Владимирская область - 55
Ленинградская область - 55
Республика Татарстан - 55
Ямало-Ненецкий АО - 54
Приморский край - 52
Кемеровская область - 48
Томская область - 48
Калининградская область - 46
Новгородская область - 44
Республика Адыгея - 43
Республика Марий Эл - 42
Камчатский край - 41
Республика Ингушетия - 39
Республика Северная Осетия - 39
Амурская область - 39
Сахалинская область - 34
Тюменская область - 32
Мурманская область - 26
Республика Хакасия - 26
Костромская область - 24
Удмуртская Республика - 24
Республика Калмыкия - 23
Вологодская область - 22
Республика Карелия - 20
Чеченская Республика - 16
Курганская область - 16
Республика Алтай - 14
Магаданская область - 11
Республика Крым - 11
Еврейская АО - 6
Чукотский АО - 2