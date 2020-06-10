В России за сутки выявлено 8404 заболевших коронавирусом

За последние сутки в России выявлено 8404 заболевших коронавирусом в 83 регионах. Из них 34,8% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 216 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 10 386 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 493 657 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 6 358 летальных исходов, выздоровело 252 783 человека.