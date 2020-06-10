15 Сентября 2020
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Общество В России
Очередь в магазин (2020) | Фото: Накануне.RU

В России за сутки выявлено 8404 заболевших коронавирусом

За последние сутки в России выявлено 8404 заболевших коронавирусом в 83 регионах. Из них 34,8% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 216 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 10 386 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 493 657 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 6 358 летальных исходов, выздоровело 252 783 человека.

Вот как выглядит распределение новых случаев по регионам:

 Москва - 1195

 Московская область - 735

 Санкт-Петербург - 313

 Нижегородская область - 304

 Свердловская область - 284

 Воронежская область - 242

 Ханты-Мансийский АО - 197

 Ростовская область - 192

 Иркутская область - 182

 Красноярский край - 174

 Челябинская область - 135

 Смоленская область - 132

 Архангельская область - 132

 Пензенская область - 126

 Саратовская область - 117

 Волгоградская область - 116

 Самарская область - 113

 Новосибирская область - 106

 Тульская область - 103

 Ивановская область - 101

 Республика Дагестан - 98

 Пермский край - 93

 Ульяновская область - 91

 Брянская область - 90

 Орловская область - 89

 Ставропольский край - 85

 Тверская область - 83

 Краснодарский край - 81

 Астраханская область - 81

 Республика Башкортостан - 81

 Чувашская Республика - 79

 Республика Бурятия - 79

 Республика Тыва - 79

 Омская область - 79

 Карачаево-Черкесская Республика - 78

 Кабардино-Балкарская Республика - 77

 Белгородская область - 73

 Хабаровский край - 72

 Курская область - 71

 Калужская область - 70

 Забайкальский край - 70

 Тамбовская область - 67

 Республика Коми - 67

 Республика Саха (Якутия) - 67

 Алтайский край - 66

 Рязанская область - 64

 Республика Мордовия - 64

 Ярославская область - 63

 Липецкая область - 61

 Псковская область - 60

 Кировская область - 60

 Оренбургская область - 60

 Владимирская область - 55

 Ленинградская область - 55

 Республика Татарстан - 55

 Ямало-Ненецкий АО - 54

 Приморский край - 52

 Кемеровская область - 48

 Томская область - 48

 Калининградская область - 46

 Новгородская область - 44

 Республика Адыгея - 43

 Республика Марий Эл - 42

 Камчатский край - 41

 Республика Ингушетия - 39

 Республика Северная Осетия - 39

 Амурская область - 39

 Сахалинская область - 34

 Тюменская область - 32

 Мурманская область - 26

 Республика Хакасия - 26

 Костромская область - 24

 Удмуртская Республика - 24

 Республика Калмыкия - 23

 Вологодская область - 22

 Республика Карелия - 20

 Чеченская Республика - 16

 Курганская область - 16

 Республика Алтай - 14

 Магаданская область - 11

 Республика Крым - 11

 Еврейская АО - 6

 Чукотский АО - 2

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В России за сутки выявлено 8404 заболевших коронавирусом

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Теги: коронавирус, коронавирус в россии, covid-19, заболевшие, статистика, оперштаб, погибшие



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