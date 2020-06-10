В Челябинской области санатории возобновят работу с 15 июня

В Челябинской области санатории, у которых есть медицинские лицензии, смогут возобновить работу с 15 июня. Об этом на совещании с главами муниципальных образований и членами правительства сообщил губернатор Алексей Текслер, передает корреспондент Накануне.RU.

При этом они должны соблюдать все санитарно-эпидемиологические мероприятия.

Остальные санатории, профилактории и базы отдыха откроются с 1 июля.

Кроме того, с 15 июня возобновляются занятия на открытом воздухе для учеников спортивных школ.