За время самоизоляции Исеть не очистилась. С акватории вывезено 16 тонн мусора

Около 16 тонн мусора было вывезено с акватории и берегов Исети в рамках ежегодных работ по очистке реки. Работа проводится ежегодно с апреля-мая до ноября, основная нагрузка приходится на весенний период. Об этом на пресс-конференции рассказала председатель комитета по экологии и природопользованию администрации города Екатеринбурга Екатерина Мурзина.

"Протяжённость полос, которые мы закладываем в муниципальный контракт, составляет более 25 км. Примерно за год мы собираем около 100 тонн мусора. Отсюда становится понятно, что без поддержки муниципалитетом этих работ весь этот мусор находился бы на территории города, что существенно ухудшило бы санитарную обстановку в городе. Это работа у нас одно из приоритетных направлений муниципальной программы "Экология и охрана окружающей среды" и, несомненно, она будет продолжена в постоянном режиме", - рассказала Мурзина.

За время самоизоляции в Екатеринбурге природа не очистилась: "Я бы не сказала, что самоизоляция как-то сказалась на объемах мусора, потому что, как мы понимаем, весной, когда на работу вышел подрядчик, на водоеме уже был мусор, скопившийся за зиму. На первый взгляд, мусор накопился в тех же объемах, но точно сказать можно будет только по прошествию работ".

В уборке водоёмов не задействованы водолазы. На обмелевших участках реки их работа не требуется, а со дна пруда они не могут поднять мусор из-за толстого слоя ила. "У нас уже были прецеденты, когда мы пытались привлечь профильную организацию. Очень толстый слой ила, нулевая видимость - доставать оттуда мусор крайне сложно. Когда пруд спускали, тогда наш подрядчик тоже выходил и своими силами самостоятельно собирал мусор. На глубине это очень сложный затратный процесс".

Директор подрядной организации которая осуществляет деятельность по уборке реки Исеть Владимир Силин рассказал, что к работе приступили практически сразу, как сошёл лёд. Работы начались 7-8 апреля. Состав мусора - как обычно: пластик, фрагменты поддонов, ветки, колёса, покрышки. "Мусора было очень много, за апрель мы вывезли в больше 10 тонн. В мае ситуация улучшилась, но тем не менее мусор образовывается постоянно", - рассказал Силин.

Русло реки Исеть разделено на 12 сложных участков, есть график уборки. Для уборки задействованы две бригады по четыре человека. Они снабжены всем необходимым, в том числе и лодками, сачками и приспособлениями для вылавливания мусора из водоема. "Улов" упаковывают в мешки и пакеты и вывозят на полигон. В основном мусор прибивается к берегу.

"Я не скажу, что это жители города целенаправленно выбрасывают мусор в реку. Здесь довольно ветрено и ветер может задувать какой-то легкий мусор из тех же урн. Но появление в реке резиновых покрышек, это да, наверное, вина людей", - отметил он.

В мае, согласно графику, прошло 39 выездов, сейчас кратность меньше. "Работаем каждый день и на разных участках. Во время шторма пришлось решать вопросы с поваленными деревьями. Пришлось распиливать и вручную убирать брёвна. Но какого-то другого особенного мусора во время уборки обнаружено не было", поделился глава подрядной организации. Работы будут вестись до ноября.

Рабочий подрядной организации, занимающийся очисткой акватории, Мурат Холиков считает, что мусора становится меньше с каждым годом.

"Скорее всего, это связано с тем, что люди сейчас стали более добросовестными", - поделился мнением Холиков.