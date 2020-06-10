За время самоизоляции Исеть не очистилась. С акватории вывезено 16 тонн мусора

15 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Итоги выборов: главное

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Свердловская область
Уборка реки Исеть (2020) | Фото: Накануне.RU

За время самоизоляции Исеть не очистилась. С акватории вывезено 16 тонн мусора

Около 16 тонн мусора было вывезено с акватории и берегов Исети в рамках ежегодных работ по очистке реки. Работа проводится ежегодно с апреля-мая до ноября, основная нагрузка приходится на весенний период. Об этом на пресс-конференции рассказала председатель комитета по экологии и природопользованию администрации города Екатеринбурга Екатерина Мурзина.

"Протяжённость полос, которые мы закладываем в муниципальный контракт, составляет более 25 км. Примерно за год мы собираем около 100 тонн мусора. Отсюда становится понятно, что без поддержки муниципалитетом этих работ весь этот мусор находился бы на территории города, что существенно ухудшило бы санитарную обстановку в городе. Это работа у нас одно из приоритетных направлений муниципальной программы "Экология и охрана окружающей среды" и, несомненно, она будет продолжена в постоянном режиме", - рассказала Мурзина.

Екатерина Мурзина(2020)|Фото: Накануне.RU

За время самоизоляции в Екатеринбурге природа не очистилась: "Я бы не сказала, что самоизоляция как-то сказалась на объемах мусора, потому что, как мы понимаем, весной, когда на работу вышел подрядчик, на водоеме уже был мусор, скопившийся за зиму. На первый взгляд, мусор накопился в тех же объемах, но точно сказать можно будет только по прошествию работ".

В уборке водоёмов не задействованы водолазы. На обмелевших участках реки их работа не требуется, а со дна пруда они не могут поднять мусор из-за толстого слоя ила. "У нас уже были прецеденты, когда мы пытались привлечь профильную организацию. Очень толстый слой ила, нулевая видимость - доставать оттуда мусор крайне сложно. Когда пруд спускали, тогда наш подрядчик тоже выходил и своими силами самостоятельно собирал мусор. На глубине это очень сложный затратный процесс".

Уборка реки Исеть(2020)|Фото: Накануне.RU

Директор подрядной организации которая осуществляет деятельность по уборке реки Исеть Владимир Силин рассказал, что к работе приступили практически сразу, как сошёл лёд.  Работы начались 7-8 апреля. Состав мусора - как обычно: пластик, фрагменты поддонов, ветки, колёса, покрышки. "Мусора было очень много, за апрель мы вывезли в больше 10 тонн. В мае ситуация улучшилась, но тем не менее мусор образовывается постоянно", - рассказал Силин.

Владимир Силин(2020)|Фото: Накануне.RU

Русло реки Исеть разделено на 12 сложных участков, есть график уборки. Для уборки задействованы две бригады по четыре человека. Они снабжены всем необходимым, в том числе и лодками, сачками и приспособлениями для вылавливания мусора из водоема. "Улов" упаковывают в мешки и пакеты и вывозят на полигон. В основном мусор прибивается к берегу. 

Уборка реки Исеть(2020)|Фото: Накануне.RU

"Я не скажу, что это жители города целенаправленно выбрасывают мусор в реку. Здесь довольно ветрено и ветер может задувать какой-то легкий мусор из тех же урн. Но появление в реке резиновых покрышек, это да, наверное, вина людей", - отметил он.

В мае, согласно графику, прошло 39 выездов, сейчас кратность меньше. "Работаем каждый день и на разных участках. Во время шторма пришлось решать вопросы с поваленными деревьями. Пришлось распиливать и вручную убирать брёвна. Но какого-то другого особенного мусора во время уборки обнаружено не было", поделился глава подрядной организации. Работы будут вестись до ноября. 

Уборка реки Исеть(2020)|Фото: Накануне.RU

 

Рабочий подрядной организации, занимающийся очисткой акватории, Мурат Холиков считает, что мусора становится меньше с каждым годом.

"Скорее всего, это связано с тем, что люди сейчас стали более добросовестными", - поделился мнением Холиков.

 

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

За время самоизоляции Исеть не очистилась. С акватории вывезено 16 тонн мусора

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: исеть, акватория, очистка, рабочие



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети