ПГНИУ попал в список тысячи лучших вузов мира

Пермский государственный национальный исследовательский университет (ПГНИУ) вошёл в рейтинг лучших вузов мира, сообщили Накануне.RU в пресс-службе учреждения.

В рейтинге QS World University Rankings-2021 университет занимает 801 – 1 000 место. Из России в итоговую таблицу вошли всего 28 вузов. Составители рейтинга отмечают, что ПГНИУ находится среди 68% лучших в рейтинге университетов. Уверенные позиции вуз продемонстрировал по таким показателям, как соотношение студентов и преподавателей (307 место в общемировом списке), академическая репутация (501+ место) и репутация среди работодателей (501+ место).

Рейтинги QS признаются одними из самых влиятельных в мире наряду с Academic Ranking of World Universities и the Times Higher Education World University Rankings.