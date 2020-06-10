15 Сентября 2020
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Образование Пермский край
Пермь счастье не за горами (2019) | Фото: Накануне.RU

ПГНИУ попал в список тысячи лучших вузов мира

Пермский государственный национальный исследовательский университет (ПГНИУ) вошёл в рейтинг лучших вузов мира, сообщили Накануне.RU в пресс-службе учреждения.
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В рейтинге QS World University Rankings-2021 университет занимает 801 – 1 000 место. Из России в итоговую таблицу вошли всего 28 вузов. Составители рейтинга отмечают, что ПГНИУ находится среди 68% лучших в рейтинге университетов. Уверенные позиции вуз продемонстрировал по таким показателям, как соотношение студентов и преподавателей (307 место в общемировом списке), академическая репутация (501+ место) и репутация среди работодателей (501+ место).

Рейтинги QS признаются одними из самых влиятельных в мире наряду с Academic Ranking of World Universities и the Times Higher Education World University Rankings.

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ПГНИУ попал в список тысячи лучших вузов мира

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Теги: ПГНИУ, рейтинг, вуз



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