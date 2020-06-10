Московский общепит имеет выручку в 70% от докарантинного уровня - мэрия

Оборот онлайн-торговли в Москве значительно вырос из-за карантинных мер. Так, за первые два квартала его уровень вырос в два раза по отношению к аналогичному периоду прошлого года, а также в два раза во втором квартале по отношению к первому (2020 год). Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики Владимир Ефимов на заседании Мосгордумы.

Власти города рассчитывают на быстрое возвращение предприятий к экономическим показателям докризисного периода. Так, после открытия торговых центров их посещаемость составляет 50-60% от уровня до введения ограничительных мер, передает корреспондент Накануне.RU.

"К концу июня будут открыты почти все отрасли экономики. Край – в течение июля – все пострадавшие отрасли восстановятся. Например, общественное питание имеет выручку в 70% от докризисной. Настолько предприятия перестроились на онлайн-работу", - сообщил Ефимов.