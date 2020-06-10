15 Сентября 2020
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Общество Челябинская область
смог, выбросы, Челябинск, (2017) | Фото: vk.com

Источником неприятного запаха в Челябинске стала птицефабрика

В Челябинске до вечера сохраняются неблагоприятные метеоусловия первой степени опасности. Горожане жалуются на неприятный запах в воздухе. Сегодня ночью передвижная лаборатория работала в Копейске, где зафиксировала превышения по сероводороду и формальдегиду.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе минэкологии, по предварительной версии, источником превышений по сероводороду послужил помет, который одна из птицефабрик выгрузила на земли сельскохозяйственного назначения.

Как рассказал первый заместитель министра экологии Игорь Гилев, превышения по сероводороду составили 2,63 ПДК, по формальдегиду – 1,02 ПДК. Данные будут переданы в управление Росприроднадзора для принятия дальнейших мер.

"Источником запаха в отдельных районах города стала одна из птицефабрик, которая выгружала помет на поля, что недопустимо. Кроме того, в настоящее время по городу ведутся замеры и рейды на предприятия с целью проверки соблюдения ими обязательных мероприятий в период НМУ", - подчеркнул он.

После жалоб общественников на ночной дым проверят один из челябинских заводов, который подлежит федеральному надзору. В проверках примут участие специалисты минэкологии.

Добавим, что в Челябинске режим НМУ первой степени опасности сохраняется до 19 часов 10 июня.

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Источником неприятного запаха в Челябинске стала птицефабрика

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Теги: птицефабрика, выбросы, смог, помет,



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