15 Сентября 2020
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Экономика В России Москва
Москва-сити, Москва (2018) | Фото: nakanune.ru

Московский бюджет потратил на антикризисные меры поддержки 85 миллиардов рублей - заммэра

Московский бюджет потратил на четыре пакета мер поддержки предпринимателей около 85 млрд руб., сообщил на заседании Мосгордумы заммэра по вопросам экономической политики Владимир Ефимов. Около 43 млрд руб. из этой суммы – отсрочки по платежам. Еще 35 млрд руб. – прямые меры поддержки, субсидирование процентных ставок для объектов малого и среднего бизнеса. 7 млрд руб. – освобождение от арендных платежей, передает корреспондент Накануне.RU.

"Нам не удалось избежать замедления деловой активности. Оборот предприятий торговли и услуг снизился в два раза (выручка предприятий). Это качалось сферы услуг и непродовольственной торговле. У продовольственной торговли выручка в целом не снизилась", - рассказал Ефимов.

По словам заместителя мэра, в пиковые дни самоизоляции на работу в столице выходило порядка 2,6 млн человек, еще 3-3,5 млн работали дистанционно.

Безработица в городе, по словам Ефимова, составляет около 3% (официально зарегистрированные безработные). 

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Московский бюджет потратил на антикризисные меры поддержки 85 миллиардов рублей - заммэра

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Теги: москва, бюджет, кризис, меры поддержки



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