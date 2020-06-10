15 Сентября 2020
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Аппарат искусственной вентиляции легких (АИВЛ) – &quot;Авента-М&quot; (2020) | Фото: rostec.ru

УПЗ проведет дополнительное тестирование аппаратов "Авента-М" после трагедий в Москве и Петербурге

Уральский приборостроительный завод проведет дополнительное тестирование аппаратов ИВЛ "Авента-М". Причиной стали трагедии в Москве и Санкт-Петербурге.
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Напомним, аппараты, произведенные на Уральском приборостроительном заводе концерна "Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ, входит в "Ростех"), использовались в больницах Москвы и Петербурга, где 9 и 12 мая произошли пожары и погибли семь пациентов. После этого Росздравнадзор приостановил использование аппаратов ИВЛ, произведенных с 1 апреля 2020 года.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-центре УПЗ, в связи с распоряжением Росздравнадзора о приостановке эксплуатации "Авента-М" было принято решение о проведении дополнительной проверки и тестирования данных аппаратов ИВЛ. Испытания будут проходить при повышенных нагрузках и в нештатных ситуациях.

"В ряде случаев проверки будут проведены в больницах совместно с медицинским персоналом для оперативного контроля качества и отработки обратной связи по условиям эксплуатации", - добавили на предприятии.

Напомним, недавно глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил, что больницы в российских регионах не отказываются от ранее сделанных заказов на "Авента-М". По словам министра, производство аппаратов ИВЛ продолжается в соответствии с контрактными обязательствами.

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УПЗ проведет дополнительное тестирование аппаратов "Авента-М" после трагедий в Москве и Петербурге

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Теги: Авента-М, тестирование, аппараты ИВЛ



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