УПЗ проведет дополнительное тестирование аппаратов "Авента-М" после трагедий в Москве и Петербурге

Уральский приборостроительный завод проведет дополнительное тестирование аппаратов ИВЛ "Авента-М". Причиной стали трагедии в Москве и Санкт-Петербурге.

Напомним, аппараты, произведенные на Уральском приборостроительном заводе концерна "Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ, входит в "Ростех"), использовались в больницах Москвы и Петербурга, где 9 и 12 мая произошли пожары и погибли семь пациентов. После этого Росздравнадзор приостановил использование аппаратов ИВЛ, произведенных с 1 апреля 2020 года.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-центре УПЗ, в связи с распоряжением Росздравнадзора о приостановке эксплуатации "Авента-М" было принято решение о проведении дополнительной проверки и тестирования данных аппаратов ИВЛ. Испытания будут проходить при повышенных нагрузках и в нештатных ситуациях.

"В ряде случаев проверки будут проведены в больницах совместно с медицинским персоналом для оперативного контроля качества и отработки обратной связи по условиям эксплуатации", - добавили на предприятии.

Напомним, недавно глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил, что больницы в российских регионах не отказываются от ранее сделанных заказов на "Авента-М". По словам министра, производство аппаратов ИВЛ продолжается в соответствии с контрактными обязательствами.