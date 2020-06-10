15 Сентября 2020
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Общество За рубежом
Унесенные ветром, фильм (2015) | Фото: kinopoisk.ru

Сервис HBO Max удалил фильм "Унесенные ветром" из-за расизма

Стриминговый сервис HBO Max (принадлежит WarnerMedia) удалил из своего каталога оскароносный фильм "Унесенные ветром", усмотрев в нем расизм.

В компании заявили следующее: "Унесенные ветром" – продукт своего времени, фильм отражает некоторые этнические и расовые предрассудки, которые, к сожалению, были обычным явлением в американском обществе. Эти расистские образы были не верны тогда, они не верны и сегодня, и мы поняли, что выпустить этот фильм без обличения этих предрассудков было бы безответственно".

Сервис пообещал вернуть фильм, но с "обсуждением его исторического контекста и осуждением тех самых образов".

В понедельник режиссер, лауреат премии "Оскар" Джон Ридли ("12 лет рабства") призвал удалить фильм из каталога HBO Max. По его мнению, фильм "увековечивает некоторые из самых болезненных стереотипов о "цветных" людях".

Фильм "Унесенные ветром", действие которого происходит во время гражданской войны в США, получил восемь "Оскаров". В том числе статуэтка досталась актрисе Хэтти МакДаниел – она сыграла чернокожую рабыню. Это был первый "Оскар", врученный афроамериканцу.

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Сервис HBO Max удалил фильм "Унесенные ветром" из-за расизма

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Теги: расизм, HBO Max, унесенные ветром



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